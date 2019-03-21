Mersin Oğulları Tarafından Öldürülen Çift Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oğulları tarafından öldürülen çift son yolculuğuna uğurlandı Mersin
'in Toroslar
ilçesinde, cinnet getiren oğulları tarafından öldürülen Gaffar Demirci (60) ile Aynizılha Demirci'nin (55) cenazeleri sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Katil zanlısı Selim
Demirc'nin (33) ise sorgusu sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim Demirci, elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim Demirci, önce annesini Aynizılha Demirci'yi ardından da babası Gaffar Demirci'yi bıçakladı. Evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim Demirci olayda kullandığı bıçakla yakaladı.
Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Mersin Üniversitesi
Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çifti yakınları tarafından Güneykent
Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Demirci çifti sevenlerinin gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Bu arada, gözaltına alınan Selim Demirci'nin Emniyet Müdürlüğü
'ndeki sorgusu sürürken, çiftinin diğer oğlu Yunus Demirci'nin ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.
Selim, Mersin, Güncel
Kaynak: DHA