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MERSİN Okul bahçesine engelsiz trafik parkuru

Okul bahçesine engelsiz trafik parkuruMERSİN'in Mut ilçesinde Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Engelsiz Trafik Parkuru? düzenlenen törenle açıldı.

08.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:45
Okul bahçesine engelsiz trafik parkuru
MERSİN'in Mut ilçesinde Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Engelsiz Trafik Parkuru? düzenlenen törenle açıldı.
Törene, Kaymakamı Muammer Köken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Teğmen Nusret Atılgan, Okul Müdürü Aydın Bütünay, AK Parti İlçe Başkanı Soner Solak, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Savaş Kır ile davetliler katıldı.
Törenin açılışında konuşan Okul Müdürü Aydın Bütünay, özel çocuklara fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini gösterebilmek açısından engelsiz bir trafik parkuru tasarladıklarını belirterek, "Burada özel çocuklarımız aynı zamanda uzaktan kumandalı olan akülü araçlara binerek parkurda çocuklarımız araç sürmeyi öğrenecekler. Parkur, Bölge Trafik Müdürlüğü desteğiyle okul öğretmenlerimiz tarafından tasarlandı ve çizildi. Özel çocuklarımıza özel eğitimde fırsat verirsek her şeyi başarabileceklerine inanıyorum. Bu çocuklarımızın araç kullanma önündeki ilk adımı olacak. Belki bir gün bir çocuğumuz gerçekten trafikte kullanabilecekleri bir araç tasarlanacak ve o araçlarla trafiğe çıkacaklar. Bunu umu ve hayal ediyoruz" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin de trafik kazalarını önlenmesi ve toplumda farkındalık yaratmak, öğrenciler arasında trafik bilincini artırmak amacıyla Engelsiz Trafik Parkuru'nu açtıklarını söyledi.
İlçe Kaymakamı Muammer Köken ise trafik bilincinin önemine dikkat çekerek, "Trafik hepimizin bir şekilde karşılaştığı durum. Sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde, Mut gibi bir yerde çift taraflı trafik kazası gördük. Dikkatsizlik her zaman dikkatsizlik oluyor. İlçemizde 10 bine yakın öğrencimiz var. Bu işi çocukluktan itibaren alışkanlık haline getirmemiz lazım. Çocuklarımız o bilinci elde etmesi lazım. Burada çocuklarımıza trafik eğitimi vereceğiz. Bir de ilçemizdeki Şehit İbrahim Soysal Okulu bahçesinde aynı çalışma planlanıyor. Daha büyük bir projemiz de 4 dönümlük bir alan bulunursa bir trafik eğitim parkuru açılacak. Bu çalışma Türkiye ve bölgemiz açısından bir ilk. Emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ve plaket töreninin ardından Kaymakam Köken ve beraberindekiler, parkurda inceleme yaparak bilgi aldılar. MERSİN Okul bahçesine engelsiz trafik parkuru

Kaynak: DHA

Etiketler: Trafik Haftası, Ali Küçük, Mut, Güncel, Haber

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