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Mersin okulun voleybol takımının ihtiyaç listesi talebi karşılandı

Okulun voleybol takımının ihtiyaç listesi talebi karşılandıMERSİN'in Anamur İlçesi Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu voleybol takımında oynayan 8-F sınıfı öğrencisi Nehir Yeşilçayır'ın takım ihtiyaçları listesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

03.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:37
Okulun voleybol takımının ihtiyaç listesi talebi karşılandı
MERSİN'in İlçesi Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu voleybol takımında oynayan 8-F sınıfı öğrencisi Nehir Yeşilçayır'ın takım ihtiyaçları listesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı.
Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi Nehir Yeşilçayır, kendisinin de görev aldığı okulun voleybol takımının ihtiyaçlarını liste haline getirdi. Listeyi Büyükşehir Belediyesi'ne gönderen Yeşilçayır'ın talebi üzerine Başkan Vahap Seçer, talimat verdi. Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer, 1 voleybol filesi, 8 antrenman, 2 müsabaka topu ve takımın formasını gönderdi. Öğrenciler takım ekipmanlarını teslim aldı. Küçük Nehir, "Öncelikle çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum buradan, isteğimizi yerine getirdiler. Top ve file istemiştim, hepsini getirdiler" dedi.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Cemal Özer, Nehir Yeşilçayır'ın talebi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından görevlendirilerek Anamur'a geldiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetenekli öğrenciler için Mersin'de yatılı bir eğitim kampı inşa çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Özer, yetenekli öğrencileri tespit edip, eğiteceklerini ve ulusal müsabakalarda temsil etmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Özer, Anamur'da başka okullara da bu tür ekipmanlar sağlayacaklarını ve spor alanları yapacaklarını kaydetti.
Mersin okulun voleybol takımının ihtiyaç listesi talebi karşılandı

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Kaynak: DHA


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