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MERSİN Ölümüne temizlik

Ölümüne temizlik MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

20.03.2020 22:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:21
MERSİN Ölümüne temizlik

Ölümüne temizlik

MERSİN'de 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan silen kadın görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Mezitli İlçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın 17 katlı binanın 10'uncu katındaki dairenin camlarını hiçbir güvenlik önlemi almadan sildi. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesine aldırmayan kadını görenler temizlik anını cep telefonuyla görüntüledi.

Bir süre daha camları silen kadın daha sonra evin içine girdi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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