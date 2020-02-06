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Mersin oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı

Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttıMERSİN'de aynı marka otomobilin plakasını takıp, çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan 3 şüpheliden 1'i, yakalandı.

06.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:00
Oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı
MERSİN'de aynı marka otomobilin plakasını takıp, çaldıkları otomobilleri parçalayarak satan 3 şüpheliden 1'i, yakalandı. Şüphelilerin, kiraladıkları bir lüks otomobili de parçalayıp, sattığı ortaya çıktı.
'de, 19 Ocak'ta U.Ç.?ye ait 33 NYH 53 plakalı otomobil ile 31 Ocak'ta B.F.B.?ye ait 34 AD 9357 plakalı otomobil çalındı. İhbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, araçların aynı marka ve modeldeki 01 ABF 970 plakalı otomobille kente gelen 3 kişi tarafından çalındığı belirlendi. Plaka Tanıma Sistemi'nde yapılan incelemede, A.B., Y.T. ve K.U.'nun araçları, 01 ABF 970 plaka takarak götürdüğü tespit edildi. 'da otomobilleri parçalayarak satan şüphelilerden A.B., Tarsus ilçesinde yakalandı.
KİRALADIKLARI ARACI SATIP, ÇALINTI İHBARI YAPMIŞLAR
Gözaltına alınan A.B.?nin Mersin'den kiraladığı lüks araç için çalıntı ihbarı yaptığı, ancak yapılan araştırmada, birlikte hareket ettiği Y.T. ve K.U. ile beraber, Adana'da sattıkları belirlendi. Sattıkları kişilerin de lüks aracı parçaladığı ortaya çıktı.
A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Mersin oto hırsızlarının yöntemi şaşırttı

Mersin, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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