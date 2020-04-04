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Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

04.04.2020 02:07 | Son Güncelleme: 04.04.2020 02:07
Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir ile Zonguldak 'a giriş-çıkış yasağının getirildiğini açıklamasının ardından Mersin otoban gişelerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Önlemler kapsamında otoban gişeleri önünde kente giriş yapmak isteyen araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ekipler kente giriş yapmak isteyen araç sürücülerinin ateşini ölçtü. Saat 00.00 itibari ile izin kağıdı bulanan sivil araçlar ile yük taşıyan TIR'lar haricinde araç giriş çıkışlarına izin verilmeyerek geri çevrildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, Mersin, Güncel
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