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Mersin otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı

Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağıMERSİN'in Tarsus ilçesinde, toplu taşıma şoförü Harun Özer (39), iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken yol kenarındaki kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu.

28.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:08
Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı
MERSİN'in ilçesinde, toplu taşıma şoförü Harun Özer (39), iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevra yaparken yol kenarındaki kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu. Kadının 3 yakını, daha sonra otobüslerin son durağına gidip, Özer'i darbetti.
Tarsus ilçe merkezi ve Bahçe Mahallesi arasında toplu taşıma görevi yapan Harun Özer, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araç nedeniyle manevre yaparken bir kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden oldu. İsmi öğrenilemeyen kadın, otobüse binerek cep telefonunun kırılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine şoför, zararının şikayet hattı aracılığıyla karşılanabileceğini belirterek, telefon numarası ve aracın plakasını verdikten sonra olay yerinden ayrıldı. Özer'in kullandığı toplu taşıma aracına çevrede kimsenin olmadığı son durağa yanaşırken, genç kadının yakını olduğu öne sürülen kimlikleri saptanamayan 3 kişi el kaldırdı. Özer, adres tarifi soracaklarını sanarak durup kapıyı açınca, 3 kişiden biri tarafından dövüldü.
'KAZA YAPAN SEN MİYDİN?'
Kendisine 'Kaza yapan sen miydin?' diye soran 3 kişiye 'evet' yanıtını verdikten sonra darbedilmeye başlandığını anlatan Özer, "Evet demeye fırsat kalmadan direkt bana saldırdı, beni darp etti. Diğerleri onu tutarken ben kaçtım. Aracıma bindikten sonra tekrar geldi, yeniden darp etti. Karakola giderek, şikayetçi oldum. Özür dilediğim halde bana bunu yaptılar" dedi.
Mersin otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı

Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA


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