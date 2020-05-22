MERSİN Otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Otomobil dereye uçtu: 3 ölüMERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu.

22.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:22
Otomobil dereye uçtu: 3 ölü
MERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu. Kazada, araçtaki 3 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarsus Turizm Sahil Bölgesi istikametine açılan yeni yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 DL 6832 plakalı otomobil, dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arama- kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla ters dönen otomobil, çekiciyle dereden çıkarıldı. Araçtaki 4 kişiden Tekin Yalçın (23), Nuran Altun (26) ve Mesut Altun'un (32) boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Güçlin Altun (43) ise Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. MERSİN Otomobil dereye uçtu: 3 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel, Haber

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