MERSİN Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı

Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi 2 yaralıMERSİN'in Tarsus ilçesinde salatalık yüklü kamyonet, kavşakta otomobille çarpışarak devrildi.

29.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:49
Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde salatalık yüklü kamyonet, kavşakta otomobille çarpışarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza,öğleden sonra, Cumhuriyet Mahallesi Saydam Caddesi'ndeki SSK kavşağında meydana geldi. Halil A. yönetimindeki 01 MA 1758 plakalı salatalık yüklü kamyonetle Cenk Adanan'ın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet devrildi. Bu sırada salatalık kasalarının isabet ettiği yoldan geçen Ufuk Sulanç adlı kadın ile kamyonette bulunan Suriye uyruklu Halil Aluş yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. MERSİN Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Mahallesi, Tarsus, 3. Sayfa, Güncel, Haber
Haberler››3. Sayfa››MERSİN Otomobille çarpışan salatalık yüklü kamyonet devrildi 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:10: Bursa'da maskesiz dolaşan kadın ceza yememek için polislere direndi - Haberler 17:08: Erzurumlu Dadaş Necati, Vali Memiş'i duygulandırdı - Haberler 17:04: Nevşehir'de aranan 16 şahıs yakalandı - Haberler 17:04: İran'ın Trump'a yönelik yakalama kararına Interpol'den ilk açıklama - Haberler 16:58: Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı - Haberler 16:56: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:56: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor - Haberler 16:22: Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu - Haberler 16:08: Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 13:30: Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı