MERSİN Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor

Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyorMERSİN'in Erdemli ilçesinde, İŞKUR bünyesinde kura ile işe alınan özel güvenlik görevlileri, 30 Haziran tarihinde sona erecek görev süresinin ardından işsiz kalacaklarını belirterek, artık geçici değil sürekli görev yapmak...

21.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:01
Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İŞKUR bünyesinde kura ile işe alınan özel güvenlik görevlileri, 30 Haziran tarihinde sona erecek görev süresinin ardından işsiz kalacaklarını belirterek, artık geçici değil sürekli görev yapmak istediklerini söyledi.
Erdemli'de özel güvenlik görevlileri bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Görevliler, İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işbaşı yapmanın sevindirici olsa da 30 Haziran'da sona erecek olan görev süresi için üzüntülü olduklarını bildirdi. Güvenlik görevlileri, işsiz kalmamak için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.
Bir okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Makça (35) TYP kapsamında MEB'e bağlı devlet okullarında görev yaptıklarını belirterek, "Bizler, okulda çalışan güvenlikler 24 ay çalışma sınırı getirilen süreli işçilerdir. Çalışma süremizin kısıtlı olması, biz güvenlik görevlileri için sıkıntı oluşturmaktadır. Özel güvenlikçiler kadro istemiyor, ama süreklilik istiyor. 30 Haziran'da süremiz doluyor ve işten çıkacağız. Bu bizi çok üzüyor. Ben ve arkadaşlarım 30 Haziran'da işsiz kalmak istemiyoruz" dedi.
GÖREVLİ DEĞİŞİKLİĞİ İYİ DEĞİL
İlçede başka bir okulda görevli Hilmi Yılmaz (38) ise görev yaptıkları okullardaki tüm öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından yakından tanındıklarına dikkat çekerek, "Okula nereden bir tehlike gelir, çevrede kuruma ve öğrenciye zarar verebilecek hangi tür etkenler var çok iyi biliyoruz. Görevli değişikliği iyi değil. Ancak 30 Haziran günü yaklaştıkça strese giriyor, işsiz kalacağımızı düşünerek üzülüyoruz. Şu anda Türkiye'de 30 bin özel güvenlik görevlisi var. Bu insanlar 30 Haziran'da işsiz kalacak. Bizler işsiz kalmak istemiyoruz. Artık süreklilik istiyoruz. Bizlere yardımcı olunmasını istiyoruz? diye konuştu.
Bünyamin Cengiz de özel güvenlik görevlilerinin her yıl değişmesinin okulları ve öğrencileri kötü etkileyeceğini savundu. MERSİN Özel güvenlik görevlileri çalışma hayatında süreklilik istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İŞKUR, Güncel, Haber

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