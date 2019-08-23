Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp parçalara ayıran cani kocaya müebbet istemi!

Özgecan'ın kuzeni Cemile'nin cinayetinde iddianame hazırlandı. Mersin Cumhuriyet Savcılığı, 2015 yılında öldürülen Özgecan Aslan'ın kuzeni Cemile Ertürkoğlu'nun (34) boşanmak üzere olduğu eşi Mustafa Ertürkoğlu (36) tarafından öldürülüp cesedinin parçalara ayrılmasının ardından katil zanlısı hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te, minibüste tecavüz edilmek isterken öldürülen Özgecan Aslan'ın (20) kuzeni olan bankacı Cemile Ertürkoğlu, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde, 28 Kasım 2018'de, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Ardından cesedi, eşi tarafından parçalara ayrıldı. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı.

Cinayete ilişkin savcılık iddianamesi hazırlanırken, katil zanlısı Ertürkoğlu'nun ifadeleri de ortaya çıktı. Buna göre Ertürkoğlu, hediye verme bahanesiyle eve çağırdığı eşinin boğazını maket bıçağıyla kestiğini, kıyma makinesine atarak parçaladığı cesedin bir kısmını kentin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerine attığını, bir kısmını ise şehir mezarlığındaki bir mezara gömdüğünü ve daha sonra oğlunu okuldan alıp komşuya çay içmeye gittiğini, cinayet izlerini yok etmek için de evi çamaşır suyu ile temizlediğini anlattı.

Savcı, katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu hakkında, cinayeti tasarlayarak işlediğini belirterek, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlaması ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye konu ilk duruşmanın 21 Kasım'da görüleceği bildirildi.