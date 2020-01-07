Haberler » Güncel » Mersin palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti - Haber

Mersin palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti

MERSİN Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafetiMERSİN'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye'nin ilk Şehir Hastanesi'nde palyatif hasta ve yakınları için düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depolarken, renkli görüntüler de yaşandı.

07.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:25
MERSİN Palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti
MERSİN'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 'nin ilk Şehir Hastanesi'nde palyatif hasta ve yakınları için düzenlenen müzikli moral etkinliğinde moral depolarken, renkli görüntüler de yaşandı.
Konser, bir özel okulun sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleşti. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından ilk olarak hastaların yattığı katta hastaların okuması için oluşturulan kütüphaneye kitaplar yerleştirildi. Ardından da öğretmen ve öğrenciler tarafından getirilen piyano kurulmasının ardından hasta ve yakınları yerlerini alması ile konser başladı. Ceren Halisçelik, Berka Karakulak, Eren Dağdelen adlı öğrenciler klasik müzik parçalarının bazı bölümlerini piyano eşliğinde, müzik öğretmeni Fethi Kerem Başaranoğlu'da 'Yıldızların altında' ve 'Hatırla Sevgili? adlı eserleri kemanı ile seslendirdi. Başaranoğlu'nun kemanı çaldığı sıra Meryem Çokay, tedavi gören eşi Mehmet Süleyman Çokay'ı dansa kaldırarak 'Hatırla Sevgili? adlı eser eşliğinde dans etti. Şarkının sonunda salonu dolduranlar Çokay çiftini alkışlayarak moral desteği verdi.
Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, yaptığı konuşmada hasta ve hasta yakınları ile birlikte bir aile olduklarını belirterek, "Özellikle uzun vadeli hastalarımızın yattığı palyatif ünitemizde sizinle gerçekten aile oluyoruz. Hekim arkadaşlarımızı ve hemşire arkadaşlarımızı siz de ailelerinizin biri bireyi olarak kabul ediyorsunuz. Siz ne kadar güçlü ve moralli olursanız, baktığınız hastalarınız da o kadar güçlü ve moralli olur. Sizden isteğimiz, siz hayata tutunun ki baktığımız hastalarınız da hayata tutunsun. Lütfen tuttuğunuz o eller birbirinden ayrılmasın" dedi.
Etkinliğin sonunda Mehmet Süleyman Çokay, etkinliğin moral anlamında çok iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti. Hastaların bulunduğu bir yerde etkinlik yapılması çok daha faydalıdır, çok da güzel oldu. Etkinlikte eşimle de uzun aradan sonra ilk kez dans ettik. Bu etkinlik hastalar için harika oldu" diye konuştu.
Diğer hastalar da, etkinliğin moral anlamında çok iyi geldiğini dile getirerek organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.
Mersin palyatif hasta ve yakınlarına müzik ziyafeti

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48   17 yaşında ayağa kalkan Nisa: Süper gücüm varmış gibi hissediyorum - Haber
14:48   Zonguldak'tan kısa kısa - Haber
14:48   Tarsus Belediyesi, OSB'de 18 sanayi parseli alma anlaşmasını imzaladı - Haber
14:47   Pendik'te çamurlu yağmur suları denizin rengini değiştirdi - Haber
14:46   Avusturya'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:50:54