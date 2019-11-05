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Mersin parkta uyuyan vatandaşın boynundan kolyesini çaldı

Parkta uyuyan vatandaşın boynundan kolyesini çaldıMersin'de parkta uyuyan bir kişinin altın kolyesini çalan M.T., güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

05.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:05
Parkta uyuyan vatandaşın boynundan kolyesini çaldı
Mersin'de parkta uyuyan bir kişinin altın kolyesini çalan M.T., güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çaldığı kolye ile yakalanan M.T., adliyeye sevk edildi.
Geçtiğimiz 10 Ekim'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir parkta uyuya kalan bir vatandaş, uyandığında boynundaki altın kolyesinin olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyen vatandaşın çağırısı üzerine ekipler çalışma başlattı. Bölgede şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin M.T. olduğunu saptadı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anında şüpheli M.T. ile yanındaki arkadaşının rahat tavırları dikkat çekti.
KOLYE SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Vatandaşın boynundaki altın kolyeyi söküp alan M.T., adresine yapılan operasyonda yakalandı. Çaldığı kolyeyi de ele geçiren polis, sahibine teslim etti. M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mersin parkta uyuyan vatandaşın boynundan kolyesini çaldı

Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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