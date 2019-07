MERSİN Pazar esnafının su ve trafik sıkıntısı

Pazar esnafının su ve trafik sıkıntısıMersin'in Anamur ilçesinde pazarcı esnafı, çevre yolu kenarında kurulan pazarlarının su ve çamur içinde olduğunu belirterek, serbest halde seyreden araçlar yüzünden can güvenliklerinin olmadığından yakındı.Anamur ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı esnafı, çevre yolu kenarında kurulan pazarlarının hem su ve çamur içinde kaldığını, hem de kurul sırasında serbest halde seyreden araçlar yüzünden can güvenliklerinin olmadığını söyledi. 3 haftadır salı günleri kanalizasyon suyunun tezgahlarını kurdukları alana aktığını ve bu nedenle müşterilerin tezgahlarına yanaşamadığını belirten esnaf, Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz dedi.CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Kubilay Erdal ve Ak Partili Belediye Meclis Üyesi Şinasi Aslan da konuyu meclis gündemine getirdi. Erdal, pazar yerinde hem su baskını olduğunu hem de trafiğe açık olmasından dolayı çevre yolundan geçen araçların buradaki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını kaydetti. Ak Partili Aslan ise pazar yerinin hemen üzerindeki su tahliye ızgaralarının tıkanması nedeni ile suyun taştığını, birçok kez eli ile ızgaraları temizleyerek geçici bir çözüm getirdiğini söyledi. Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise pazarın yoğun ihtiyaçtan dolayı kurulduğunu ve bu eksikliklerin en kısa sürede giderilerek hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının durumlarının iyileştirileceğini sözlerine ekledi.