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MERSİN Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı

Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarıMERSİN'in Tarsus ilçesinde pırasa tarlasında çalışan 100 kişiye işveren çiftçi tarafından, sosyal mesafenin korunması için sık sık Türkçe ve Arapça uyarı yapıldı.

06.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:03
Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı
MERSİN'in Tarsus ilçesinde pırasa tarlasında çalışan 100 kişiye işveren çiftçi tarafından, sosyal mesafenin korunması için sık sık Türkçe ve Arapça uyarı yapıldı. İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesinde Ankara ve İstanbul'a gönderilmek üzere yetiştirilen ve hasadına başlanılan pırasanın toplanma ve işlenme sırasında çalışan tarım işçilerine sık sık sosyal mesafenin korunması için uyarı yapıldı. İşveren çiftçi Serdar Koç, 30 dönüm arazide çalışan işçilere koronavirüs salgını nedeniyle Arapça ve Türkçe olarak sık sık uyarı yaptı. Koç, "Suriyeli ve Türk işçilerimin güvenliği için bu uyarıları sıkça yaparak çalışıyoruz" dedi. MERSİN Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel

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MERSİN Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı
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