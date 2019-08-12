Mersin plajları engel tanımıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların da rahatlıkla denize girebilmeleri için Yemişkumu Halk Plajına 'engelli rampası' yaptı. Mersin plajlarındaki 'engelli rampası' sayısı, Yemişkumu ile birlikte 3'e çıkarken, rampa sayesinde engelliler de hiç zorlanmadan denize girmenin keyfini yaşamaya başladı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kurban Bayramı öncesinde sözünü verdiği ve işletmesi Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'de bulunan Erdemli ilçesindeki Yemişkumu Halk Plajına 5 gün gibi kısa bir sürede engelli rampası kazandırdı. Plaja kazandırılan engelli rampası sayesinde artık engelli vatandaşlar rahat bir şekilde denize girebilecek, güneşin, kumun ve sahilin tadını doyasıya çıkarabilecek.



Söz verdi, 5 günde yerine getirdi



Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçen günlerde ziyaret ettiği Yemişkumu Halk Plajında, vatandaşlar ile bir araya geldi. Milletvekili Başarır, ziyarette vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden plaja engelli rampası yapılmasını istemeleri üzerine Başkan Seçer'i telefonla arayarak talebi iletti. Seçer de rampanın Kurban Bayramı'na yetişeceğinin sözünü verdi.



Seçer'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Yemişkumu plajına 5 günde engelli rampası yaparak bayrama yetiştirdi. Başkan Seçer, vatandaşlara verdiği sözü tutarken, rampaya kavuşan engelli vatandaşlar da hiçbir engel olmadan güneşin ve denizin tadını çıkarmaya başladı.



Mersin halk plajlarında 3'üncü engelli rampası



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası standartlardaki Erdemli'nin Kızkalesi ve Silifke'nin Susanoğlu halk plajlarında geçen dönem hayata geçirilen engelli rampalarına Yemişkumu Halk Plajı da eklenmiş oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce iki halk plajında olduğu gibi Yemişkumu'ndaki engelli rampasının tabanı da kuma oturduğu için herhangi bir çökme ve yıkılma tehlikesi oluşturmuyor. Engelli vatandaşlar suya girdikten sonra kurulan rampa sayesinde herhangi bir risk olmadan tekerlekli sandalyeyle denizin keyfini doyasıya çıkarabiliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA