MERSİN Polis memuru, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı 'Geliyorum Baba' isimli kitap yazdı

Polis memuru, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı 'Geliyorum Baba' isimli kitap yazdıMERSİN'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ali Şahin (35), 10 yıllık meslek hayatındaki deneyimleri bir araya getirerek, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı 'Geliyorum Baba'...

21.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:55
Polis memuru, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı 'Geliyorum Baba' isimli kitap yazdı
MERSİN'de, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Ali Şahin (35), 10 yıllık meslek hayatındaki deneyimleri bir araya getirerek, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı 'Geliyorum Baba' isimli kitap çıkardı. Kitabı 2'nci baskıya hazırlanan Şahin, örgüte katılanlara "Devletin adaletine ve merhametine sığınarak gelin teslim olun" çağrısında bulundu.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 10 yıllık polis memuru Ali Şahin, 2 yıl önce görev yaptığı Mardin'de teslim olan kadın teröristin anlattıklarından yola çıkarak kitap yazmaya karar verdi. Şahin, 7 aylık çalışmanın ardından 'Geliyorum Baba' isimli kitabını çıkardı. Raflarda yer alan kitap, okuyucuların beğenisini kısa sürede kazanırken, yayınevi 2'nci baskısını hazırlıyor.
Kitabı yazma serüvenini anlatan Şahin, "Meslek hayatım boyunca terör örgütüne katıldıktan sonra pişman olup teslim olan gençlerin yazılı ve görsel basında anlattıklarını dinlediğimde bir çoğunun kandırılarak, zorla ya da bir şekilde buna mecbur bırakıldığını gördüm. Bu nedenle gençlerimizin örgüte katılarak bir hiç uğruna heba olmaması ve örgüte katılmış gençlerin tekrar kazanılabilmesi için bu kitabı yazmaya karar verdim. Daha önce kandırılarak terör örgütüne katılmış bir kadın teröristin pişman olup teslim olduktan sonra anlattıklarını dinlediğimde hayatını bir roman haline getirmeye karar verdim. Bu sayede gençlerimizin yalan yanlış vaatlerle terör örgütüne katıldığını, örgüte katıldıktan sonra örgütün hiç de anlatıldığı gibi bir yer olmadığını gördüklerinde yaşadıkları pişmanlığı anlatmak istedim herkese" dedi.
'DEVLETİN ADALETİNE, MERHAMETİNE SIĞINARAK GELİN TESLİM OLUN'
Örgüte katılanlara çağrı yapan Şahin, şunları söyledi:
"Okuyan herkesin örgütün gerçek yüzünü, kanlı emellerini görmesini sağlamayı hedefledim. Yoğun ilgilerinden dolayı gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Kitap çıktığından itibaren çok yoğun bir talep vardı. Amacım da tüm gençlerimizin bu kitabı okuması. Daha sonra ailelerinin bu kitabı okuması. Kandırılarak örgüte katılmış gençlerimizin bir an önce ülkemiz, devletimiz, onları bekleyen aileleri için en önemlisi de gelecekleri için devletin adaletine ve merhametine sığınarak teslim olmaları çağrısında bulunuyorum." MERSİN Polis memuru, terör örgütünün iç yüzünü anlattığı ’Geliyorum Baba’ isimli kitap yazdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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