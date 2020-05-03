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MERSİN 'Polis' yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi de çektirdiler

'Polis' yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi de çektirdilerMERSİN'de kendilerini polis olarak tanıttıkları H.Ç'yi, 51 bin TL dolandırılan 3 şüpheliden 1'i yakalandı.

03.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:42
'Polis' yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi de çektirdiler
MERSİN'de kendilerini polis olarak tanıttıkları H.Ç'yi, 51 bin TL dolandırılan 3 şüpheliden 1'i yakalandı.
Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları H.Ç.'nin üzerine açılan hattın çeşitli suçlarda kullanıldığını ve bu olayın çözülmesi için 32 bin TL gerektiğini söyledi. H.Ç.'yi korkutan şüpheliler, nakit parası yoksa, altınlarını bozdurmasını istedi. Şüphelilere inanan H.Ç., 16 bin TL değerinde altınını bozdurdu. Biriktirdiği nakit paralarla birlikte 32 bin TL'yi bir çantaya koyan H.Ç., kendisini İhsaniye Mahallesi'ne çağıran şüpheliye verdi. Dolandırıcılar, 1 gün sonra H.Ç.'yi tekrar arayarak olayın çözülmediğini söyleyip para istedi. Parası kalmadığını söyleyen H.Ç.'ye şüpheliler kredi çekmesi gerektiğini, yoksa gözaltına alınacağını söyledi. Bankadan 19 bin TL kredi çeken H.Ç., parayı şüphelilerden İ.B.'nin banka hesabına gönderdi. Toplamda 51 bin TL dolandırılan H.Ç., durumu anlayınca polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, görüntü kayıtlarını inceleyerek, H.Ç.'nin parayı R.A. isimli şüpheliye verdiğini belirledi. Operasyonla gözaltına alınan R.A. suçunu itiraf etti. Kimliği tespit edilen İ.B. ve H.D.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkartılan R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MERSİN ’Polis’ yalanı ile altınları ve parasını alıp, kredi de çektirdiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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