Mersin Polisi İçin Kurban Kesildi

Kaynak: AA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından personelin kaza, beladan korunması içi kurban kesildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda gerek Mersin ili gerekse diğer illerde yaşanan olumsuz olaylarda şehit olan personeller ve çalışan personelin kaza, beladan korunması amacıyla kurban kesildi.İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de emniyet bahçesinde gerçekleştirilen kesime katılıp dua etti. Gerçekleştirilen duanın ardından kasaplar tarafından üç kurbanın kesimi yapıldı.