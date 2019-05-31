Mersin polisinden bayram denetimi

Mersin
İl Emniyet Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı
öncesi şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler denetlendi. Trafik Şube Müdürlüğü
ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetim, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) yapıldı.
Ekipler, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durdurarak arama yaparken, aynı zamanda yolculara da bilgilendirici broşürler dağıttı.
Otobüs şoförlerinin alkol kontrolünden geçtiği denetimlerde, araçların yakıt ve lastiklerinin uygunluğu da test edildi.
Kentte, bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun yaşanmaması, trafik akışının hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla denetimler yapılacak.
Ekipler, yorgun olduğu gözlemlenen şoförlerin de mola vermesini isteyecek.
Kaynak: AA
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