Mersin Polisinden Kaçakçılık Operasyonu

Mersin
polisi, bir adrese düzenlediği operasyonda 6 bin 441 adet kaçak şurup, damla, sprey, krem, hap ve cinsel içerikli hap ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir
ilçesinde oturan 2 Suriyeli uyruklu şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 6 bin 441 adet kaçak şurup, damla, sprey, krem, hap ve cinsel içerikli hap ele geçirlidi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - MERSİN
Mersin