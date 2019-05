MERSİN POPFEST'İN ERTELENMESİNİ KUTLADILAR

Kaynak: DHA

MERSİN'de Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, PopFest 2019'un ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin, Bu, anayasal direnme hakkını kullanmamızın sonucu oldu. Bunu her zaman birlikte başaracağımızı gösterdik dedi.5-7 Haziran tarihleri arasında; Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener ve Demet Akalın gibi ünlü popçuların sahne alacağı PopFest 2019'un caretta caretta ile yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olması tepki çekmiş ve etkinlik ileri bir tarihe ertelenmişti.Bugün Mezitli Belediyesi önderliğinde merkez Soli Pompeipolis Arena'da bir araya gelen vatandaşlar ve hayvan hakları savunucuları, festivalin ertelenmesi kararını kutladı. Bir basın açıklaması yapan Belediye başkanı Neşet Tarhan, 15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme dönemi olduğuna dikkat çekti. Konser bölgesinin de yuvalam potansiyeli yüksek bir yer olduğunun altını çizen Tarhan, O kadar kalabalık insan kitlesinin, ışığın ve gürültünün bu alana vereceği zarar tartışılmaz. Yuvalama dönemine ilişkin koşullar sağlamadan bölgede festival yapılması doğa katliamına yol açacaktı. Yuvadan çıkacak olan yavru kaplumbağalar ve yuva içerisindeki yumurtalar zarar görecekti diye konuştu.'BİRLİKTE BAŞARACAĞIMIZI GÖSTERDİK'Konser programının tam da üreme dönemine denk geldiğine işaret eden Tarhan, şunları söylediYavru kaplumbağalar, ışığı nerede görürse oraya gider. Denize gidemediği zaman da ölüyorlar. Konserin Güneş Festivali dönemi ve diğer zamanlarda, sanatsal etkinliklerin yapıldığı Pompeipolis Soli Arena'da yapılmasını önerdik. Hatta, 'Burada yaparsanız belediye olarak her türlü desteği sağlayacağız' dedik. Bu talebimiz maalesef kabul edilmedi. Dün akşam saatlerinde de pop festivalinin 5 Haziran'da yapılmayacağı bilgisi verildi ve iptal edildi. Bu, anayasal direnme hakkını kullanmamızın sonucu oldu. Bunu her zaman birlikte başaracağımızı gösterdik.Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan'ın da destek verdiği topluluk, açıklama sonunda ellerindeki yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.'YERİNDE BİR KARAR'Akdeniz Kaplumbağaları ve Doğa Koruma Derneği ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği yönetimleri de konuyla ilgili Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) konuyla basın toplantısı düzenledi. Dernekler adına konuşan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene ise Alanda yapılacak kitlesel etkinlikler kumul özelliğini bozacağından kaplumbağaların geleceği için bu alanda çok sayıda insanın gireceği etkinlikler yapılmamalıdır. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için hayati önem taşıyan Mersin PopFest'le ilgili olarak alınan erteleme kararının çok yerinde olduğunu belirtmek isteriz şeklinde konuştu.