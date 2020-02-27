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Mersin sahilindeki seyyar satıcılara tek tip kıyafet

Mersin'de sahil hattındaki seyyar satıcılara tek tip giyinme ve vergi ödeme zorunluluğu getirildi.

27.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:58Mersin sahilindeki seyyar satıcılara tek tip kıyafet
'de sahil hattındaki seyyar satıcılara tek tip giyinme ve vergi ödeme zorunluluğu getirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokaktaki satıcıların daha sağlıklı ve temiz koşullarda satış yapması için kıyafet ve seyyar arabalar tasarlandı.
Belediyenin logosunu taşıyan kıyafet ve araçlar, sahilde görev yapacak satıcılara dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, seyyar satıcılar ile yapılan sözleşmede çalışma koşullarının belirlendiği belirterek, satıcıların halkla ilişkiler, hijyen, öfke kontrolü ve zabıta mevzuatı eğitimi aldığını vurguladı.
Tuğluoğlu, projenin Kültür Park'ın 25 farklı noktasında başladığı, yapılan düzenlemeyle bu satıcıların artık vergi mükellefi olduğunu aktardı.
Satıcılardan Nezihe Aslan da projeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu projenin devamının gelmesini istiyorum. Hijyen konusunda aldığımız eğitimler ile daha bilinçli hale geldik." ifadesini kullandı.

Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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