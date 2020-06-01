Mersin sahillerinde temizliğe 'caretta caretta' hassasiyeti

Mersin sahillerinde temizliğe 'caretta caretta' hassasiyetiDÜNYADA koruma altında, nesli tükenmekte olan caretta carettaların en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin'in sahil bandında bulunan hassas noktalara dokunmadan düzenleme çalışmaları sürüyor.

01.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:01
Mersin sahillerinde temizliğe 'caretta caretta' hassasiyeti
DÜNYADA koruma altında, nesli tükenmekte olan caretta carettaların en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin'in sahil bandında bulunan hassas noktalara dokunmadan düzenleme çalışmaları sürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin doğal güzelliğiyle hayran bırakan kıyı şeridinde yürüttüğü temizlik ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, özellikle kış aylarında yaşanan deniz kabarması ve dere taşkınlarıyla kıyıda biriken çeşitli atıkları kepçe makinası ile temizliyor. Ekipler ardından greyder ile tesviye çalışması gerçekleştiriyor. Büyükşehir ekipleri, nesli tükenmekte olan caretta carettaların dünyada en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin'in sahil bandında bulunan noktalara dokunmadan düzenleme çalışmaları yürütüyor. Yumurtalar ve yeni dünyaya gelen yavrular, doğada yaşayan canlılara yem olma tehlikesiyle karşı karşıya geliyor. Ekipler, denize kavuşana kadar pek çok tehlikeyle karşılaşan yavrulara bir de insan faktörü ile engel olmamak için bu alanları koruma altına alarak, temizlik ve düzenleme çalışmalarının dışında bırakıyor.
Mezitli ile Silifke arası sahil bandında devam eden temizlik ve düzenleme çalışmaları ile yaz aylarında yoğun olarak kullanılan plajlar, aralarında taş, sazlık ve odun parçalarının bulunduğu atıklardan temizleniyor. Yağışlar sonucunda bölgede bulunan dereden gelen sazlık, kamış, odun parçaları, plastik atıklarını da kepçe yardımıyla temizleyen ekipler, ardından greyder ile tesviye işlemi gerçekleştiriyor. İzmarit ve taş toplama makinesi ile ince temizliği yapılan sahil, Mersinliler için cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşturuluyor.
SAHİLDE DETAYLI TEMİZLİK
Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, belediye olarak bu yıl, önceki yıllara kıyasla sahil şeridinde detaylı bir temizlik çalışması başlattığını belirterek, "Denize doğru yürürken vatandaşlarımızın ayağına taş, diken, çalı temas etmemesi için özel bir çalışma yapıyoruz. Mezitli ve Silifke arasındaki bütün sahil bandımızın temizliği için bir kampanya başlattık. Çalışmalarımız bayram tatili süresince de sokağa çıkma yasaklarının olduğu sürede de devam etti. Hala da devam ediyor. Bütün sahili pırıl pırıl yapıncaya kadar sahildeyiz, sahadayız" dedi. Mersin sahillerinde temizliğe ’caretta caretta’ hassasiyeti

Kaynak: DHA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Haber

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