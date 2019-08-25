MERSİN SAHTE GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE ALTIN DOLU KARGO PAKETİNİ TESLİM ALMIŞLAR

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, başkasının adına gelen altın dolu kargo paketini sahte geçici kimlik belgesi ile alan 2 şüpheli, aynı yöntemi kent merkezindeki başka bir kargo şubesinde uygulamaya çalışınca yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir kargo şubesinin çalışanı, E.K. adına gelen ve içerisinde 37 adet altın yüzüğün bulunduğu kargoyu geçici kimlik belgesi ile almak isteyen bir kişiden şüphelendi. İncelediği belgenin sahte olduğunu belirleyen kargo görevlisi polisi aradı. Bölgeye giden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, isminin R.M.K. olduğu öğrenilen şüpheli ile beraberindeki E.M.A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülüp sorgulanırken, R.M.K., cep telefonu uygulaması ile irtibat kurdukları bir kişi tarafından yönlendirildiklerini, sahte belgelerin de yine bu kişi tarafından kendilerine verildiğini söyledi. Erdemli ilçesinde de aynı yöntemle içerisinde 25 çeyrek altının bulunduğu paketi aldıklarını itiraf eden R.M.K., altınları sattıktan sonra parasını kendilerini yönlendiren kişiye merkez Mezitli ilçesinde teslim ettiklerini anlattı. Bu bölgedeki kameraları incelemeye alan polis, kimliği tespit edilen diğer şüpheli M.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Emniyetteki sorguları tamamlanan R.M.K. ve E.M.A. adliyeye sevk edildi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, Her şeyi M.K. yaptı, bizi kandırdı. Bu işlere sürükledi diyen R.M.K. ve arkadaşı tutuklanarak cezaevine konuldu.