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Mersin 'saldırı yok yenilenmek için sökülmüş'

Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı.

14.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:20
Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıya tepki (2)
'in ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'ndaki yazıların sökülmesi üzerine, Silifke Belediyesi açıklama yaptı. Yazının, belediye ekiplerince değiştirilmek amacıyla söküldüğü belirtilen açıklama şöyle denildi
Birkaç gün önce ekiplerimiz, büst üzerinde yazan 'Cumhuriyet Erdem ve Namustur' yazısını yenisiyle değiştirmek için söktü. Bölgede etkisini gösteren yağıştan dolayı, plakalar yerine takılamadı. An itibariyle yazılar yeniden yerine takılmıştır. Haberde konu olduğu gibi bir saldırı söz konusu değil, aksine belediyemiz tarafından acilen yenilenmesi için işlem yapılmıştır.
Mersin 'saldırı yok yenilenmek için sökülmüş'

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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