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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden plazma çağrısı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Uğuz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutta Çelik, korona virüs (Covid-19) tedavisi görerek iyileşenlerin, diğer hastalara şifa olmak için Kızılay'a plazma bağışında bulunmaları çağrısı yaptılar.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden plazma çağrısı
04.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:51
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Uğuz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutta Çelik, korona virüs (Covid-19) tedavisi görerek iyileşenlerin, diğer hastalara şifa olmak için Kızılay'a plazma bağışında bulunmaları çağrısı yaptılar.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Uğuz ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Kutta Çelik, Covid-19 süreci ile ilgili açıklamalarda bulundular. Uzman hekimler, korona virüs salgınından korunmak için önlemlere özellikle dikkat edilmesini isteyerek, "Sosyal mesafelerin korunması, sokağa maskesiz çıkılmaması, kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi, el hijyeni, sağlıklı beslenme, iyi bir uyku düzeni, kalabalık alanlardan uzak durulması özellikle dikkat edilmesi gereken konular. Bu konularda önlemlere özenle devam edelim" dediler.

"Plazma bağışı büyük önem arz ediyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalar ve vaka paylaşım raporlarına göre, sürecin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ve bu şekilde devam ederse mayıs-haziran aylarında salgının azalma yönünde ivme kazanacağını belirtti. Virüsü atlatan hastaların plazma bağışında bulunmaları çağrısı yapan Uğuz, "Covid teşhisi kesin olarak konulan ve iyileşen hastaların, taburcu edildikten 14 gün sonra diğer hastalara şifa olmak amacıyla Bakanlığımızın belirlediği kurallara uygun olarak Kızılay'a gönüllü olarak plazma bağışında bulunmaları büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Mersin'in, Türkiye ortalamasına göre süreci yoğun geçirmediğini vurgulayan Uzm. Dr. Uğuz ve Uzm. Dr. Çelik, Mersin'in bilinç düzeyi yüksek bir şehir olması, mevsim ve hava şartları, beslenme özellikleri, özellikle C vitamini içeren besin tüketimi ile yaşam tarzının süreci olumlu olarak tetikleyen faktörler olduğunu kaydettiler.

"Hastanemizde hiçbir sağlık personeli korona virüs hastalığına yakalanmadı"

Hastanede, enfeksiyon Kontrol önlemlerinin en üst seviyede uygulandığını belirten uzman hekimler, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, çalışan hiçbir sağlık personeli korona virüs hastalığına yakalanmamıştır. Testi pozitif çıkan hastalarımızın tedavi süreçleri başarılı bir şekilde yönetilmekte, şifa ile taburcu olmaları sağlanmaktadır" dediler. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel, Haber

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