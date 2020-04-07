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Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor

Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyorTÜRKİYE'nin ilk kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tüm imkanlarını seferber ediyor ve olağan dışı durumlara karşı fiziki altyapısı...

07.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:00
Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor
TÜRKİYE'nin ilk kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede tüm imkanlarını seferber ediyor ve olağan dışı durumlara karşı fiziki altyapısı ve teknoloji açısından hiçbir eksiği bulunmuyor.
Çevre illerden de çok sayıda hasta kabul eden hastane, 796 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. 497 hekim, 2 bin 47 yardımcı sağlık personeli ve 2 binin üzerinde idari personelin görev aldığı hastanede, çevreye duyarlı ve akıllı bina otomasyonuyla son teknoloji görüntüleme cihazları yer alıyor. Genel hastane binası, kalp ve damar, kadın doğum ve çocuk, genel onkoloji ve psikiyatri hastanelerinden oluşan şehir hastanesi, 1294 yatak kapasitesiyle öne çıkıyor. Çevre illerden de çok sayıda hasta kabul eden hastane, 796 hasta odası, suit, VIP ve standart oda konseptiyle 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Helikopter pisti, 770 araç kapasiteli açık otopark, 3 bin 89 araçlık da kapalı otoparkı bulunan hastane bünyesinde 276 poliklinik, 210 yoğun bakım, 52 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 pre-post, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu, 8 triyaj, 72 yataklı acil arenası, 6 acil izolasyon odası, 12 travma ve 9 genel tedavi ünitesi bulunuyor. 497 hekim, 2 bin 47 yardımcı sağlık personeli ve 2 binin üzerinde idari personelin görev aldığı hastanede, çevreye duyarlı ve akıllı bina otomasyonuyla son teknoloji görüntüleme cihazları yer alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyon ayakta tedavi ve 1 milyon 200 bin yatarak tedavi hizmeti verilen, 250 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirilen sağlık üssünde, hastalar tüm birimlere aynı kampüs içerisinden ulaşabiliyor. Biyokimya, mikrobiyoloji, dijital patoloji laboratuvarlarının da bulunduğu hastanede gerekli tüm tetkikler rahatlıkla yapılabiliyor.
Olası koronavirüs semptomlarıyla hastaneye gelen hastalar ilk olarak acil servis önlerinde kurulan triyaj çadırlarında ön muayeneden geçiriliyor, ardından Kovid-19 polikliniğine yönlendiriliyor. Burada yapılan detaylı muayene neticesinde gerekli görülen kişilerin yatışları ve testlerinin yapılmasından sonra hastalar tedavi altına alınıyor. Sonuçları negatif çıkan diğer kişiler virüsün seyrine göre İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından evlerinde günlük olarak takip ediliyor. Öte yandan, hastane personeli de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda güncellediği bilgiler doğrultusunda sürekli eğitime tabi tutuluyor. Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Mersin, Güncel

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Mersin Şehir Hastanesi, tüm imkanlarıyla koronavirüse karşı savaşıyor
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