Mersin Şehit Aileleri Tapularını Aldı

Mersin
'inTarsus ilçesinde 73 şehit ailesine tahsis edilen evlerin tapuları düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törene şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı. Hiçbir şeyin şehitlerin hakkına karşılık olamayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Şevket Can
, "Bu topraklarda rahat bir şekilde yaşıyorsak öncelikle tabii ki Cenab-ı Hakka şükrediyoruz. Sonra da canları, kanları pahasına terörle mücadele ederken can veren kan veren şehitlerimize minnettarlığımızı dile getiriyoruz. Tarsus Belediyesi
olarak göreve geldiğimizden bu yana birçok hizmet gerçekleştirdik ama bütün bu hizmetler için bizleri en çok gururlandıran, onurlandıran hizmetimiz, şehit ailelerimize ücretsiz konut vermemizdi. Sizler evlatlarınızı, eşlerinizi, kardeşlerinizi bu vatana kurban ettiniz. Sizlerde Aziz Şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Ne yapsak hakkınız ödenmez. Hiçbirşey Şehitlerimizin hakkına karşılık gelemez. Allah hepinizden razı olsun. Bize emanetsiniz" dedi.
Konuşmanın ardından 73 şehit ailesine tapuları teslim edildi.
Şevket Can, Mersin, Güncel
Kaynak: DHA