Mersin Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi İçin Mevlid Okundu

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi
için mevlid okundu
RİZE'de, polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu
'nun silahlı saldırısı sonucu şehit olan ve Mersin
'de toprağa verilen Rize
İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46) için mevlid okundu.
Verdi'nin merkez Mezitli
ilçesi Menderes
mahallesindeki babaevinde okutulan mevlide, şehidin eşi Leyla, kızı İrem Almira, annesi Nuran, babası Ertuğrul, kardeşleri Ertunç ve Volkan Verdi başta olmak üzere; Vali Ali İhsan Su
, Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz
, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il protokolünün diğer üyeleri, çok sayıda polis, asker ve vatandaş katıldı.
Altuğ Verdi,Mersin
14 Aralık 2018 Cuma 17:06