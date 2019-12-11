Haberler » Güncel » Mersin-şehit emniyet müdürü altuğ verdi, mezarı başında anıldı - Haber

Mersin-şehit emniyet müdürü altuğ verdi, mezarı başında anıldı

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldıRize'de, silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımı ile Mersin'de mezarı başında anıldı.

11.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:27
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, mezarı başında anıldı
Rize'de, silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımı ile 'de mezarı başında anıldı. Şehit Altuğ Verdi'nin eşi Leyla Verdi gözyaşlarını tutamadı.
11 Aralık 2018'de, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun makamında şehit ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, memleketi Mersin'de anıldı. Mezitli Mezarlığı içerisinde kabri başında gerçekleştirilen anmaya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ali İhsan Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit Altuğ Verdi'nin ailesi, şube müdürleri ve il protokolü katıldı. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, burada okunan dualarla anıldı.
Anmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, Bundan bir yıl önce Rize Emniyet Müdürü iken kalleş bir saldırıda şehit verdiğimiz Altuğ Verdi şehidimizin sene-i devriyesinde mezarı başında yakınlarıyla, meslektaşlarıyla, sevenleriyle yad ettik, dualar ettik. Allah rahmet eylesin. Allah bizleri şehitlerimizi mahcup etmeyi nasip etmesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin dedi.
Protokol daha sonra mezarlık içerisindeki diğer şehitlerin kabrini ziyaret ederek dualar okudu.
Mersin-şehit emniyet müdürü altuğ verdi, mezarı başında anıldı

Mehmet Aktaş, Altuğ Verdi, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58 Kayseri'de tekel bayisinde sahte içki ele geçirildi - Haber
15:58 İstanbul ermeni patriği sahak maşalyan oldu - Haber
15:58 Antalya-daha dikkatli araç kullanmak için kaza yaptığı otomobili gözünün önünden ayırmıyor - Haber
15:58 Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı - Haber
15:58 TSYD Ankara, Fransız polisinin AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ı yaralamasını kınadı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:03:31