MERSİN Şehit oğlunun dileğini gerçekleştirmek için mezun oldu

Kaynak: DHA

Şehit oğlunun dileğini gerçekleştirmek için mezun olduDiyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın Mersin'de yaşayan annesi Ayla Çiğa (58), oğlunun şehit olmadan önce kendisinden istediği üniversite okuma dileğini yerine getirip, mezun oldu.Terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Ocak 2016 tarihinde Sur'da düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önceki 'Üniversite oku' isteğini gerçekleştirmek için 2017 yılında sınava girip, Toros Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayan anne Çiğa, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, diplomasını aldı.Mezuniyet töreninde konuşan Ayla Çiğa, oğlu Yiğitcan Çiğa ve eşi Yaşar Çiğa'yı kaybettikten sonra kızının teşviki ile üniversite sınavına girmeye karar verdiğini belirten Ayla Çiğa, Sınav sonra Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazandım. 2 yıl boyunca hocalarımdan çok değerli bilgiler aldım. Öğretmenlerim daima yanımda oldular. Her türlü problemimi çözmem için bana yardımcı oldu ve psikolojik destek verdiler. Akademi camiası içerisinde kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Okulun bahçesine girdiğim anda huzur ve güven içinde olduğumu hissettim. Bu ruh hali eğitimime de olumlu bir şekilde yansıdı. Bana bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.Hayatı boyunca eğitimin önemi ve bilinci ile yaşadığını ifade eden Ayla Çiğa, Bir öğretmen eşi olarak 3 çocuğu olan Yiğitcan, Hürcan ve Anacan'ı Anadolu Lisesine hazırlayan, onlara eğitimin önemini aşılayan, onları yönlendiren bir anne oldum. Ailecek hayatımız boyunca eğitimin öneminin bilinciyle yaşadık. Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Çalışma hayatını gördüm, sizler gibi çok değerli insanları tanıdım. Şöyle bir düşünüyorum da evimde otursaydım bu kadar değerli insanla tanışamaz, mesleğimin altın bileziğini koluma takamazdım. Şimdi evlerinde oturan ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenmek istiyorum Lütfen hayallerinizin peşinde koşun. Ben yapamam, edemem demeyin. Unutmayın azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır diye konuştu.Ayla Çiğa, konuşmasının ardından diplomasını alırken, öğrenci arkadaşları ile birlikte kep fırlatarak mezuniyetinin keyfini çıkarttı.