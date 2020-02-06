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Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar

Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZMERSİN'in Erdemli ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.

06.02.2020 19:25 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:28
Selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar (2)
TOLLU: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ
MERSİN'in ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle debisi yükselen Alata Deresi çevresinde güvenlik önlemi alınırken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, teyakkuzda olduklarını söyledi.
Debisi yükselen derenin üzerindeki Şehit Hasan Furkan Özmen Köprüsü de kontrollü trafiğe açıldı. Belediye Başkanı Tollu da, çalışmaları yerinde inceledi. İlçede şu ana kadar herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Başkan Tollu, tüm ekipleriyle hazır olduklarını kaydetti.
GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR
Haber: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,( ),(DHA)
Mersin selde sürüklenen kütükleri yakmak için topladılar

Mükerrem Tollu, Erdemli, Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


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