Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıkıldı

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplayacak.

17.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:36
Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıkıldı
Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki taşınmazların faaliyet ruhsatı süresince kullanıma verilmesine yönelik teklif toplayacak.
Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunan bazı üstyapılar, "Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu" ile başvuruda bulunmak şartıyla belirlenen muhammen bedeller üzerinden, fiyat teklifi alma yoluyla yatırımcıların kullanımına sunulacak.
Söz konusu yapılar, verilmiş veya verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, belirtilen sürede ve bu ruhsatta ifade edilen faaliyetler kapsamında kullandırılacak.
Başvuru, ABD doları bazında kapalı zarf içindeki fiyat teklifi ve gerekli belgelerle Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılacak. Başvuru süresi, bugünden itibaren 30 gün olacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı
Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak Ekonomi
Hafta sonu pazarları cuma ve pazartesi günleri kurulacak
ABD’de bir haftada 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Ekonomi
ABD'de bir haftada 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye’de üretime başlayacak Ekonomi
Otomotiv devi Honda, 20 Nisan tarihinde Türkiye'de üretime başlayacak
E-ticaret devi Amazon, Fransa’daki tüm depolarını kapattı Ekonomi
E-ticaret devi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı Ekonomi
Besicileri zora sokan koronavirüs oyunu! Alım fiyatlarını düşürdüler ama kasaplarda fiyatlar aynı
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi Ekonomi
TESK, sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfelerin açık kalmasını önerdi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var Ekonomi
Üreticilerden gıda konusunda rahatlatan açıklama: 6 aylık stoğumuz var
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor Ekonomi
Koronayla mücadele sürerken çiftçiler üretime aralıksız devam ediyor
Haberler ›› Ekonomi ››Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı taşınmazlar için ilana çıkıldı - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

09:30: Nevşehir Belediyesi altyapı ve asfalt çalışmaları için ihale yaptı - Ekonomi 09:30: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi 09:26: TürkTraktör'den tüm çiftçilere Tarlam Cepte uygulaması - Ekonomi 09:20: Dolar 6.91 lira, euro 7.51 lira, sterlin 8.62 lira aralığında - Ekonomi 09:20: Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6.8 küçüldü - Ekonomi 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber 17:32: Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak - Ekonomi