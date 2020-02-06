Mersin sertavul'da heyelan yolu kapattı

Sertavul'da heyelan yolu kapattı
MERSİN'in Mut
ilçesindeki Sertavul Geçidi, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan önemli geçitlerden olan Sertavul Geçidi'ne giden D-715 karayolunda, aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapandı.
Yetkililer Sertavul Yaylası çıkışında sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapandığını, yolu açma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yolun kapalı olması nedeniyle araçların Sertavul'da bekletildiği bildirildi.