Mersin Sertavul Geçidi, Zincirsiz Geçişe İzin Vermiyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:35



07 Aralık 2018 Cuma 11:35

Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde kar yağışı nedeni ile yaşanan buzlama ve tipi nedeniyle zincirsiz geçişlere izin verilmiyor.Türkiye'nin dört bir yanını etkisi altına alan kış şartları Mut ilçesinde de kendini gösterdi. İlçede yaşanan kar yağışı zorlaştırdı. Yüksek kesimlerinde özellikle sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı, Sertavul Geçidi'nde aralıklarla tipiye dönüştü. Kar ve tipinin etkili olduğu geçitte meydana gelen buzlama nedeni ile trafik ekipleri araçları kontrol ederek zincirsiz araçlara geçiş izni vermedi.İlçeye bağlı yayla mahallesi olan Dağpazarı'nda ise kar kalındığı yaklaşık 5 santimi buldu.