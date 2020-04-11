Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mersin sessizliğe büründü

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 11:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:54
Mersin sessizliğe büründü
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin 'de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Sadece çalışma zorunluluğu olanlar dışında hiç kimse dışarı çıkmazken, güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerde sokakta gördükleri vatandaşları uyarıyor. Kentin boş hali drone ile havadan görüntülenirken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Dün gece saat 24.00 itibariyle başlayan yasakla birlikte, 31 kentte üst düzey önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Mersin'de de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenlerin dışarıda olduğu görüldü. Güvenlik güçleri de hem uygulama noktalarında hem de devriyelerle sokakta gördükleri vatandaşları uyarırken, çalıştıkları iş kollarını da sorguluyor. Yollarda çok az sayıda araç bulunurken, yaya olarak gezen vatandaşın ise yok denecek kadar az olduğu görüldü.

Öte yandan kentin boş hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde şehir tamamen boşalırken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Haberler ›› Güncel ››Mersin sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:34: Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta "gönüllü olarak sokağa çıkmama" çağrısı - Haber 12:34: Adıyaman ve Kilis'te "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 12:34: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ SAKİNLİK ÇAMLICA'DAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 12:33: Koronavirüs hastası cam kırığını boğazına dayayıp, hastaneden kaçtı - Haber 12:33: Siirt'te vatandaşlar tedbirlere uydu, cadde ve sokaklar sesiz kaldı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler