Mersin şiddetli fırtına caminin çatısını uçurdu
Mersin şiddetli fırtına caminin çatısını uçurdu Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtına gece saatlerinde bir caminin çatısını uçurdu.
18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:46
Mersin şiddetli fırtına caminin çatısını uçurdu
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtına gece saatlerinde bir caminin çatısını uçurdu. Lojman çatısının da hasar gördüğü olayda, cami çatısı şans eseri boş bir arsaya düştü. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yeğenli Mahallesi, Yelekim mevkisinde yaşandı. Gece saat 01.00 sıralarında şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına mahalledeki Yeni Cami'nin çatısını yerinden söktü. Şans eseri çatı boş bir araziye düştü. Olayın gece geç saatler de yaşanması olası bir faciayı önledi.Yeğenli Mahalle Muhtarı Musa Taş, "Dün gece saat 01.00 sıralarında fırtına sebebiyle Yeğenli Yeni Camimizin çatısı uçtu, lojman çatısı zarar gördü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tek sevindirici tarafı o. Belediyemizden gelen ekiplerimiz burada çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.Bölgede fırtınanın devam ettiği öğrenildi.
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli fırtına gece saatlerinde bir caminin çatısını uçurdu. Lojman çatısının da hasar gördüğü olayda, cami çatısı şans eseri boş bir arsaya düştü. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Yeğenli Mahallesi, Yelekim mevkisinde yaşandı. Gece saat 01.00 sıralarında şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına mahalledeki Yeni Cami'nin çatısını yerinden söktü. Şans eseri çatı boş bir araziye düştü. Olayın gece geç saatler de yaşanması olası bir faciayı önledi.Yeğenli Mahalle Muhtarı Musa Taş, "Dün gece saat 01.00 sıralarında fırtına sebebiyle Yeğenli Yeni Camimizin çatısı uçtu, lojman çatısı zarar gördü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tek sevindirici tarafı o. Belediyemizden gelen ekiplerimiz burada çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.Bölgede fırtınanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Mersin şiddetli fırtına caminin çatısını uçurdu
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