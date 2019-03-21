Mersin Silifke'de Erik Hasadı Başladı

Kaynak: DHA

Silifke'de erik hasadı başladıMersin'in Silifke ilçesindeki erik seralarında ilk hasat yapıldı. 100'er gramlık paketler halinde hazırlanarak İstanbul'a gönderilen 100 kilo eriğin fiyatı mega kentte belirlenecek.Türkiye'de 'çileğin anavatanı' olarak bilinen ancak ılıman iklimi sebebi ile birçok meyve-sebzenin üretimine olanak sağlayan Silifke'nin Keben, Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören, Kabasakallı, Atayurt, Atakent, Taşucu mahallelerinde üretilen erikte hasat dönemine girilmesi yüzleri güldürdü. İlçedeki ilk hasatla toplanıp 100'er gramlık kaselere konulan 100 kilogram erik, İstanbul'a gönderildi. Fiyatı megakent İstanbul'a belirlenecek olan eriğin maliyeti karşılayarak çiftçiyi memnun etmesi bekleniyor.Erik üretiminin genel olarak Göksu Vadisi'nde yapıldığını belirten Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, Ürünlerimizi İzmir, Ankara, İstanbul ve Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen tüccarlarımız değerlendirmekte. Tüccarlar olmasa ürünlerimizi pazarlama şansımız olmuyor. 'Aracı' dediğimiz tüccar arkadaşlarımızı ortadan kaldırmak bizim için kayıp olacaktır dedi.Birliğin Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş ise bölgede 120 dönüme yakın sera kurulduğunu dile getirerek, Açık alanda 8 bin dönüm olan arazimizi turfandası Nisan ayında çıkmaktayken, örtü altında Mart ayının 15-20'si gibi bir süreye çektik. Bu yıl yağışların bol olmasından dolayı verimde biraz düşüklük var. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Ürünlerimiz yurtiçi ve yurtdışına pazarlanmakta. Genelde İstanbul'daki hallere gönderiyoruz. Ürünün bollaştığı dönemlerde de ihracatçılar geliyor, bölgemizden alıyor diye konuştu.Çiftçi Soner Taşeli de açıktaki erik ağaçlarını 10 yıl önce seraya aldığını ifade ederek, şunları söylediMevsimsel şartlar üreticileri çok etkiliyor. Bu sene meyve olacak diye bir garanti yok. Sabaha kadar uyumadığımız günler oluyor. Mevsimsel şartlardan dolayı iki senedir bu seradan ürün alamıyordum. Bu sene rekolte yüzde elli oranında. Bu sene girdi maliyetleri de çok vurdu. Fiyatlardan geçen sene memnun kalmadık. Bu sene de emeklerimizin karşılığını alıp almamakta şüpheliyiz. Açıktaki meyvelerde bu sıkıntıyı daha çok hissediyoruz. İşçilik ve ambalaj maliyetlerinde yüzde yüzlük bir artış var. Tarımla uğraşan üreticilerde büyük sıkıntı var. Bu sıkıntı giderilmezse üretici sayısında her sene azalma olacağını hissedecek piyasa. Bu da halka daha pahalı meyve-sebze olarak yansıyacak. Yetkililerin bu duruma acil bir yöntem uygulamalarını istiyorum.