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Mersin silifke'de gökyüzünde görsel şölen

Silifke'de gökyüzünde görsel şölenMERSİN'in Silifke ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.

01.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:08
'de gökyüzünde görsel şölen
MERSİN'in Silifke ilçesinde, akşam saatlerinde güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, görsel şölen oluşturdu.
Geçen günlerde yaşanan yağışın ardından açan güneş ve gün içinde kendini hissettiren sıcak hava, vatandaşların yüzünü güldürdü. Güneşin gökyüzündeki bulutların arkasına geçmesi ile oluşan turuncu hava ve ortaya çıkan gökkuşağı, bölge halkına görsel bir şölen sundu.
Durumu görenler cep telefonlarıyla fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kısa süreli görsel şölen, gökyüzündeki bulutların yer değiştirmesi ile sona erdi.
Mersin silifke'de gökyüzünde görsel şölen

Silifke, Güncel

Kaynak: DHA


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