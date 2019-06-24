24.06.2019 18:02
Haberler » Güncel » Haber

MERSİN Silifke'de minibüs devrildi 1 yaralı

Silifke'de minibüs devrildi 1 yaralıMersin'in Silifke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı.

Silifke 'de minibüs devrildi 1 yaralı
Mersin 'in Silifke ilçesinde, lastiğinin patlaması sonucu devrilen minibüsteki 1 kişi yaralandı.
D-400 karayolu üzerinde Silifke'den Erdemli istikametine doğru seyreden Kasım Ekinci yönetimindeki 33 FR 856 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu Altınorfoz mevkiinde devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan Vecihe Ekinci hafif şekilde yaralandı.
Kaza yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vecihe Ekinci, Silifke Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yol, devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.MERSİN Silifke'de minibüs devrildi 1 yaralı
Kaynak: DHA
Ekinci , Mersin , Silifke , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
19:11 - Bahreyn'deki Çalıştaya Karşı Batı Şeria'da Protesto
19:10 Seri katil Rum subayına 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
19:10 Bahreyn'deki çalıştaya karşı Batı Şeria'da protesto
19:09 TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
19:08 Antalya'daki sahte içki operasyonu
19:05 Moritanya'da Gazvani cumhurbaşkanı seçildi - NOVAKŞOT
19:05 Borsa günü yükselişle tamamladı