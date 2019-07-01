01.07.2019 19:51
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MERSİN Silifke'de orman yangını

Silifke'de orman yangını (1)MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.

Silifke 'de orman yangını (1)
MERSİN'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim birimlerini tehdit eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Toros Dağları eteklerindeki Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğü 'ne bağlı 2 helikopter, 15 arasöz ve 6 su tankı ile yangına müdahale edildi. Silifke- Mut karayolu üzerindeki Değirmendere Mahallesi'ne vatandaşların girişlerine izin verilmezken, yangın söndürme çalışması havadan ve karadan sürdürülüyor.
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Haber-Kamera SİLİFKE ( Mersin ), (DHA)-
(Tür: Yurt)MERSİN Silifke'de orman yangını
Kaynak: DHA
Toros Dağları , Değirmendere , Silifke , Mersin , Güncel

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