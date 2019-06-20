20.06.2019 19:23
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MERSİN Silifke'de sağanak, sele yol açtı

Silifke'de sağanak, sele yol açtıMERSİN'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi.

Silifke'de sağanak, sele yol açtı
MERSİN'in Silifke ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, nedeniyle sel meydana geldi. Yaylada yollar taş ve toprakla dolarken, bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri, bölgede temizlik çalışması başlattı.
Yoğun yağış, Silifke ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Kırkgeçit Yaylası'nda etkili oldu. Akşam saatlerinde bastıran sağanak, yüksek kesimlerden gelen su ile birleşince sel meydana geldi. Selin taşıdığı toprak ve taş yığınları yola dolarken, bazı evleri de su bastı. Mahalleli kendi imkanıyla sel sularından kurtulmaya çalışırken, yollar da tahrip oldu. Bunun üzerine Silifke Belediyesi bölgeye iş makinesi gönderdi. Ekipler sel suları ile birlikte gelen toprak ve taş yığınlarını temizleye başladı.
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Atike CEYLAN ÇAKAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
(Tür: Yurt)MERSİN Silifke'de sağanak, sele yol açtı
Kaynak: DHA
Mersin, Silifke, Güncel

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