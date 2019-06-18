MERSİN Silifke'de selde yollar çöktü

Silifke
'de selde yollar çöktü
MUT'TA SEL HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİMersin
'in Mut
ilçesine bağlı Narlı
Mahallesi'nde aşırı yağmurla birlikte meydana gelen sel hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki mahallenin hal olarak kullanılan alanına yağmurla birlikte dağdan gelen sel, alanda bulunan araçlar hasar gördü. Evlerde herhangi bir hasarın bulunmadığı mahallede, yağmurun devam ettiği belirtildi.
YOLLAR ÇÖKTÜErdemli
ilçesinde de meydana gelen sağanak yağış, yolların hasar görmesine neden oldu. İlçeye bağlı Karahıdırlı, Köserelli, Küstülü, Hüsametli ve Kızılen mahallelerinde etkili olan yağmur sele neden oldu. Sel sularının yolları patlatması nedeniyle bu mahalleler ulaşıma kapatıldı. Bu bölgeler de, bazı araçlar güçlükle yollarına ilerlerken, bir çok araçta geri dönmek zorunda kaldı.
Yaylaya giden Halil Topçu, Aniden Devrent mevkiinde yağmur şiddetlendi. Birden yağmur suları sele çevirdi. Yağmur sularının sele dönüşmesi ile birlikte sular yollara taştı. Selin şiddeti nedeniyle asfaltlarda hasar meydana geldi. Asfalt yarılarak yollar ulaşıma kapandı. Bizler güçlükle yolumuza devam ettik dedi. Yolların kapandığının bildirilmesi üzerine Karayolları 5'nci Bölge Müdürlüğü 52'nci Şube Şefliği ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma çalışması başlattı.