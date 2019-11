Mersin sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası

Sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası Çanakkale 'de balıkçılar tarafından sırtında, içinde 15 kilo taş dolu çantayla cesedi bulunan Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Şahin'in acılı ailesi oğullarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek, olayın aydınlatılmasını istedi.Kepez Beldesi sahilinde, 30 Eylül günü suda bir erkek cesedi gören balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca sudan çıkarılan cesedin, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu tespit edildi. Şahin'in sırtında ise içi taşla dolu bir çanta bulundu.Memleketi Mersin 'in Silifke ilçesinde toprağa verilen Şahin'in internet ortamında oyun oynarken tanıştığı bir kızı görmek için İstanbul'a görmeye gittiği, 1 hafta sonra da Çanakkale'ye geçtiği öğrenildi.'OĞLUM İNTİHAR ETMEZ'Baba Barbaros Şahin oğlunun intihar etmiş olabileceğinin söylendiğini, ancak buna inanmadıklarını belirtti. Çanakkale'deki oğlu ile düzenli olarak telefonla konuştuğunu ifade eden baba Şahin, yaşadıkları süreci şöyle anlattı27 Eylül günü saat 14.00'te görüştük, okula gideceğini söyledi. Birtakım eşyalarını göndermemi istedi. Aynı gün saat 21.00'de aradığımızda telefon kapalıydı, kendisine ulaşamadık. Uyuyor zannedip, 'sabah görüşürüz' diye düşündük. 28 Eylül sabahı yurttan arayıp, 'Akşam çocuğunuz yurda gelmedi, telefonuna ulaşamıyoruz' dediler. Şüpheli bir durum olduğunu anladık. Çünkü çocuğumuzun hiçbir zaman bizimle irtibatı kesmeyeceğini biliyoruz. Yurt yetkililerinden polise haber vermelerini istedik. Çanakkale'ye yola çıktık. 29 Eylül günü saat 18.00'de Çanakkale'ye vardık. Özel eşyalarının, yurttaki masasının üstünde olduğunu gördük. Oda arkadaşları dolaptan çantasına bir şey koyup gittiğini söylediler.'TELEFONLA GİDECEĞİ YERİ ÖĞRENİYOR'Bir süre sonra de Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan askerler ve sağlık ekibinin, otopsisi yapılan oğlunun fotoğraflarını teşhis ettirdiğini kaydeden Şahin, şunları söylediBenim çocuğum intihar etmez, benim çocuğumun geleceği vardı. Bize sırtında 15 kilo taş dolu bir çantayla denizin dibinde ölü bulunduğu söylendi. Benim çocuğum sırtında taş dolu çantayla intihara gitmedi, sırtında taş dolu çantayla denizde ölü olarak bulundu. Bu olayın cinayet olabileceğini düşünüyoruz. Lütfen bize yardımcı olun, çocuğumun ölümünün arkasındaki sır perdesini aydınlatın. Oğlunun ölümünün ardından evdeki odasına hiç dokunmadık. Çanakkale'den getirdikleri valinizi dahi açamadık. Oğlum intihar edebilecek biri değil. Görüntülerde de görülüyor, benim oğlum daha nereye gideceğini bilmiyor, sürekli telefonla gideceği yeri öğrenip ona göre hareket ediyor. Daha 3 gün Çanakkale'de olan biri nasıl bu kadar yeri öğrensin de gidip intihara kalkışsın.Acılı anne Yüksel Şahin de Benim çocuğum intihar edecek bir çocuk değil, o hayatı seviyordu diyerek, gözyaşlarına boğuldu.