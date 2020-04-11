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MERSİN Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de denetimler sürüyor

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de denetimler sürüyorİçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Mersin'de, kent merkezi ve ilçelerinde polis havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

11.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:29
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin 'de denetimler sürüyor
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Mersin'de, kent merkezi ve ilçelerinde polis havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.
Mersin Emniyet Müdürlüğü, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, gece saatlerinde cadde ve sokaklarda dolaşarak önlem alırken, sabahın ilk saatlerinde itibaren ise kent merkezindeki yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, meydanlar, caddeler ve yollarda önlem aldı. Sokağa çıkan araçlar tek tek kontrol edilirken Emniyet Müdürlüğü İHA Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin dört bir yanını drone ile havadan görüntüleyerek vatandaşların yasağa uyup uymadığını kontrol etti.
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise sivil kıyafetlerle cadde ve sokakları dolaşarak incelemelerde bulundu. MERSİN Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin’de denetimler sürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Mersin, Polis, Güncel
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