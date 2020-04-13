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MERSİN Sokağa çıkma yasağında doğum günü sürprizi

Sokağa çıkma yasağında doğum günü sürpriziMERSİN'de iki gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki minik Ceylin Doğaner'ın isteği Yenişehir Belediyesi tarafından yerine getirildi.

13.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:32
Sokağa çıkma yasağında doğum günü sürprizi
MERSİN'de iki gün süren sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki minik Ceylin Doğaner'ın isteği Yenişehir Belediyesi tarafından yerine getirildi.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle babasına doğum günü pastası alamayan 9 yaşındaki minik Ceylin, Yenişehir Belediyesi'ni arayarak destek istedi. Yeni Şehir Masası'na "Bugün babamın doğum günü ama dışarıya çıkıp pasta alamıyoruz, bize pasta getirir misiniz" diyen Ceylin için ekipler harekete geçti. Yeni Şehir Masası personelleri pasta ile birlikte Doğaner ailesinin kapısını çaldı. Sürpriz doğum günü kutlaması hem Ceylin'i hem de ailesini mutlu etti. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de görüntülü arayarak baba Murat Doğaner'in doğum gününü kutladı.
Baba Doğaner ile görüntülü konuşan Başkan Özyiğit, 'Size aileniz ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Doğum gününüzü kutluyorum. Ceylin'in talebi ile bizim bu zor günlerde hep birlikte böyle bir anı yaratmamız çok güzel bir şey. Çalışanlarımız ve emek veren arkadaşlarımız hassasiyet göstermişler onlara da çok teşekkür ediyorum. Bu zor günlerden birlikte çıkmak umuduyla her şey çok güzel olsun" dedi.
Murat Doğaner ise Başkan Özyiğit'e ve belediye personeline teşekkür ederek "Benim için unutulmayacak bir anı oldu" diye konuştu. MERSİN Sokağa çıkma yasağında doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Güncel
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