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MERSİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN 10 BİN KİLOMETRE

MERSİN'in Anamur ilçesine gelen motosiklet tutkunu Barış Bahadır, 10 bin kilometrelik turu boyunca sokak hayvanlarının da sorunlarına dikkat çekiyor.

23.07.2019 15:22
MERSİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN 10 BİN KİLOMETRE
MERSİN'in Anamur ilçesine gelen motosiklet tutkunu Barış Bahadır, 10 bin kilometrelik turu boyunca sokak hayvanlarının da sorunlarına dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden yola çıkan Barış Bahadır, Anamur ilçesine geldi. Burada Koruma Derneğinin misafiri olan Barış Bahadır, Zonguldak'tan çıktığı yolculuğu nedeni ile 39 kentte uğramayı planladığını belirterek, Motorumla Türkiye yollarında sokak hayvanları projesi başlattım. Ankara, Samsun ve tüm Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yu dolaşarak bu günde Anamur Hayvanları Koruma Derneği'nin misafiri olarak buradayım. Amacım bir nebze de olsa, sokaktaki canlıların sesini duyurmak. Bu yolda, iki şehrin arasındaki sokak canlılarını besleyip şehrin merkezindeki muhteşem hayvan sever insanlarla buluşuyorum dedi.
Bahadır'ın bu projesini ve mücadelesini destekleyen hayvan severler projeyi beğendiklerini ve desteklediklerini dile getirirken Anamur Hayvan Severler Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal da, bu çalışmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.
Anamur'da kendisine sıcak bir karşılama yapıldığını kaydeden Bahadır, daha sonra Antalya istikametinde yoluna devam etti. MERSİN SOKAK HAYVANLARI İÇİN 10 BİN KİLOMETRE

Zonguldak, Anamur, Güncel

Kaynak: DHA

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