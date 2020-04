MERSİN Sokak köpeği Seymen'in 55 günlük özverili tedavisi

Kaynak: DHA

Sokak köpeği Seymen'in 55 günlük özverili tedavisiMERSİN'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle bacağında çok parçalı kırık oluşan sokak köpeği Seymen, 55 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuştu. Mezitli İlçesi Seymenli Mahallesi'nde 25 Şubat'ta trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan bir köpeğin yardımına koşan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, bir bacağı oldukça kötü durumda olan sahipsiz köpeği, tedavisi için Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi. 'Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, bir bacağında çok parçalı kırık olan köpeği kurtarmak için bacağı kesmek yerine, zorlu ve maliyetli bir yolu seçerek, sahipsiz köpeğin bacağını kurtardı. Ekipler, 55 günlük özverili bir bakımın ardından sağlığına kavuşturdukları köpeği, yapılacak son tedavilerinin sonrasında sahiplendirecek. Ekipler, 55 gündür kendilerine yoldaşlık yapan köpeğe, trafik kazası geçirene kadar sokaklarında gezdiği mahallenin de ismine ithafen 'Seymen' adını verdi.'ŞU AN ÇOK SAĞLIKLI'Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Mehmet Cücük, kazada köpeğe çarpan aracın yaptığı fren nedeniyle, çok fazla parçalı kırığa neden olduğunu söyledi. Normalde başka bir yerde köpeğin bacağının kesilerek tedavi edilebileceğini, fakat bunun yerine bacağı kesmeye değil, kurtarmaya yönelik zorlu bir tedavi metodu uyguladıklarını ifade eden Cücük, 'Hayvanın ayağını kurtarabilir miyiz diye arkadaşlarla fikir alışverişi yaptık ve 'Externa Fixtatiton' metodunu uygulayalım dedik. Bu sistem ile ayak bölgesine Türkçe tabirle bir iskele kurduk. Bizim amacımız tuzla buz olmuş gibi olan kemik parçalarının bu yöntemle kendiliğinden kaynamasını sağlamaktı. 26 Şubat'ta operasyona aldık. 26 Şubat'tan bugüne kadar, hemen hemen her gün, günde üç dört defa yanına giderek, gerekli tedavileri yaptık. Bugün röntgenlerini tekrar kontrol ettik, herhangi bir sorun kalmadığını gördük ve açmaya karar verdik. Şu an gerçekten çok sağlıklı bir pozisyonda" dedi.Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğin sahiplendirilebileceğini ifade eden Cücük, "Biz 55 gün bu hayvanımıza özenle baktık. Amacımız zoru başarmaktı ve onu da yaptığımıza inanıyorum" diye konuştu.