Haberler » Güncel » Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin sokakları dansçılarla renklendiMersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivalinde boy gösterecek yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.

30.10.2019 16:19
Mersin sokakları dansçılarla renklendi
Mersin'de bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Narenciye Festivalinde boy gösterecek yabancı dansçılar sokakları renklendirdi.
Uluslararası Narenciye Festivalinin heyecanı kentin tüm sokaklarını sarmaya başladı. Festivalin düzenleneceği alanda sahne alacak olan yabancı ülke dansçıları merkez Akdeniz Belediyesi önünde figürlerini sergiledi. Kentin en kalabalık caddesi olan Hastane Caddesi boyunca dans ederek yürüyen dansçılar vatandaşların ilgisini çekti. Dansçılara alkış tutarak eşlik eden vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Narenciye figürleri yüklü traktörler eşliğinde belediye önüne gelen dansçılar sırasıyla sahne aldı. Dansçılara zaman belediye çalışanları da eşlik etti.
Etkinliğin ardından vatandaşlara limonata ikram edildi.
Mersin sokakları dansçılarla renklendi

Mersin, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:18 Karatay'da kentsel dönüşüm
18:18 Elon Musk'tan 1 milyon dolar bağış
18:16 Kemal Sunal'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
18:16 Tekirdağ'da ev yangını
18:14 Burdur'da fuhuş operasyonu
18:12 Erzurum trafik kazasında ölen ailenin içinde olduğu otomobili, 5.5 saat sonra işçiler buldu
18:12 Ankara msb'den irfan can'a destek paylaşımı her şutun gol olsun
30.10.2019 18:19:24